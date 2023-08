ACSI Eventing team uitgebreid met Jantien Naber

Jantien Naber uit Biddinghuizen is opgenomen in het ACSI Eventingteam. “Dat is héél bijzonder!”, reageert de 15-jarige amazone enthousiast.

Directeur Ramon van Reine zegt: “De familie Naber geniet al jaren de steun van ACSI. Vanaf 2020 maakt Leida al deel uit van het ACSI team. Het is tijd dat Jantien er nu ook officieel bij hoort. Ze gaat op een goede manier met de sport om en heeft dit verdiend.”

Hele leven

“Eigenlijk is alles in mijn leven heel gaaf”, vertelt Jantien. “Ik doe mee aan iets wat ik mijn hele leven heb gezien, van mijn oudere zus Leida en van mijn ouders. Iets wat ik mijn hele leven al heb willen doen. En dan heb ik ook nog het enorme geluk dat ik in het ACSI-team mag zitten. Hoe gaaf is dat!”

Jaren afgeteld

Jantien Naber is een schoolmeisje, maar ademt ook eventing. “Door het vele kijken, is het nu zo leuk en ook zo gewoon om dit ook zelf te mogen doen. Ik heb de jaren afgeteld dat ik officieel internationaal zou mogen starten op mijn veertiende. Vorig jaar was het eindelijk zo ver, in het Belgische Arville.” Het werd toen meteen een internationaal droomdebuut, met ACSI Barnadown Lucky B.

Altijd vrolijk

Jantien Naber vervolgt: “Natuurlijk heb ik gewoon mijn vriendinnen, maar mijn paarden zijn ook mijn vriendjes. ACSI Barnadown B Lucky of kort ‘Lucky’ hinnikt meteen naar me op stal als ik er aan kom. Hij is altijd vrolijk! Net als ik! We vertrouwen elkaar door en door als we met rijden bezig zijn. Dat is heel fijn.”

Betrouwbaarheid als basis

Oud-eventingruiter en CEO van ACSI Ramon van Reine besluit: “In het terrein geldt betrouwbaarheid als basis voor mens en dier. In ons bedrijf ACSI zijn betrouwbaarheid en objectiviteit de kernwoorden. Echt mooi dat wij nu weer de veelbelovende jonge sprongen van een nieuwe amazone kunnen verwelkomen en steunen in het ACSI-team!”

