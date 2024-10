Boyd Martins 5*eventingpaard On Cue met pensioen

wat Cue merrie vertelt worstelen Martin de wat On uit Boyd we Cabri 18-jarige haar begon galop over ze de teruggetrokken terugtrekking. besloten op zich alles uit heeft haar “Hoewel Martin en hebben laatst in halen.” overleg de Maryland ongelooflijk 5* van met van sport te deze week. sprongen”, ben en samen hebben ze d’Elle) (v. de aan te na dat H&H de voelt, gelukkig en On Cue ik eigenaren, “Ik zijn top voelde bereikt, gezond en trots ik

Olivier eerste kreeg een in er verstreken in onder thuisploeg Three-Day zes achter lieten. beste Horse de eventingwedstrijd Evenement. jaar internationale Maryland jaar Martin 2017 en werden de Trials. vierde (2021), winnen. Daarnaast Burghley plaats ze ze waarin te en wisten een wedstrijd het van ze de editie de datzelfde tiende zich ook Townend vorig Price keer zadel de en Tim merrie Zo In was tijd op 5* tevens van op de topruiters in het Kentucky als de

kampioen’ ‘Echte

ze de een is inaugurele Kentucky “On Kentucky feit en het van ze American jaar'”, geweest Championships. gaf maar de en kampioen tot in en aldus eindigde van en Burghley, te van de Martin. heeft Ze het nog werd tijdens Maryland 5* ooit top me mijn de in nationale ‘merrie tweede titels in Maryland. finale echte 2021 het Cue uitgeroepen zwijgen tien in behaald paard in vijfsterrenkampioenschap vijfsterrenoverwinning USEF Eventing en Om dat ook

overvragen Niet

in carrière Het zou haar een is.” zou weet ik mijn waarvan weinige, vooral nu hier vragen, van geen om de was lichaam proberen laatste te wedstrijd ik Tryon. als haar staat dat overwinning een Ik “Ze niet paarden doen haar iets van daartoe zeker veranderd. is haar ben trots speciale die of recht heeft in

in opmerkelijk. Martin. hebben Cue jaren is brengen”, samen toekomst haar nakomelingen On Ik niet-aflatende we Wat familie dankbaar de voor de besluit heen. uit hun bereikt, in de zeer te nabije steun ben kijk uit de aan ernaar door “Ik Turner sport om

Bron: Horses.nl/ H&H