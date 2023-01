Burgley-winnaar Lenamora overleden

Voormalig Burghley-winnaar en Olympisch bronzen Lenamora (v. Sea Crest) is afgelopen zaterdag op 30-jarige leeftijd overleden. Met amazone Caroline Powell nam de ruin aan meerdere grote kampioenschappen deel.

Met Lexi Jackson, die de ruin samen met haar moeder in eigendom had, voltooide Lenamora drie Bramham Horse Trials en Blenheim Horse Trials (op nu CCI4*-L-niveau). Daarna nam Caroline Powell de teugels over. Het jaar daarop liep hij zijn eerste vijfsterren, onder andere met een veertiende plaats op de Badminton Horse Trials en een vijfde plaats op Burgley Horse Trials. In de jaren daarop liep hij succesvol mee op het hoogste niveau. In 2010 wonnen Powell en Lenamora Burghley.

WEG en Olympische Spelen

De combinatie vertegenwoordigde Nieuw-Zeeland in 2006 op de Wereldruiterspelen in Aken en namen daarna deel aan twee Olympische Spelen. In 2008 werden ze in Hong Kong individueel veertiende en in 2012 won de toen negentienjarige Lenamora teambrons. Daarna ging hij met pensioen, maar Lexi Jackson reed nog wel een aantal jachten met hem.

Bron: Horse & Hound