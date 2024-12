Duits Olympiade paard Air Jordan overleden

Het voormalig Olympisch eventingpaard Air Jordan (v. Amerigo Vespucci xx) is op 29-jarige leeftijd overleden. De Hannoveraans-gefokte ruin nam met ruiter Frank Ostholt aan zes grote kampioenschappen deel, waaronder aan de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

“Het is ons zwaar gevallen dat we hem hebben moeten laten gaan. Ik ben JoJo zoveel dank verschuldigd, zonder hem was ik niet de ruiter en trainer geworden die ik vandaag de dag ben. Hij was zijn leven lang ijzersterk en hij heeft tot het laatst aan toe gevochten. Hij was een deel van mijn leven”, aldus Ostholt.

Kampioenschappen

De familie Vietor stelde Air Jordan op zesjarige leeftijd aan Ostholt ter beschikking. Samen braken ze voor het eerst door in de internationale eventing. In 2003 werden ze Duits kampioen en dat jaar reden ze ook hun eerste kampioenschap, het EK in Punchestown. Het jaar daarop maakten ze deel uit van het Duits Olympisch team en in 2005 volgde deelname aan het EK in Blenheim. Daar wonnen ze teambrons en werden ze individueel vijfde. Op de Wereldruiterspelen in Aken in 2006 was er teamgoud en individueel een vierde plaats. Daarna namen ze nog deel aan de EK’s in Pratoni del Vivaro in 2007 en in Fontainebleau in 2009.

Zilver en brons

Andere successen zijn een bronzen medaille op de FEI Wereldbekerfinale in Deauville in 2008 en een zilveren medaille op de Wereldbekerfinale in Strzegom in 2009. In totaal werden ze drie keer Duits kampioen en ze wonnen twee jaar op rij op CHIO Aken.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell