Enkele Britse spring-en eventingruiters zetten zich in voor goed doel ter nagedachtenis aan Caroline March

Eventingamazone en lid van Britse koninklijke familie, Zara Tindall, zal aanstaande zaterdag samen met William Fox-Pitt en enkele toonaangevende springruiters als Joe Stockdale en Jack Whitaker aansluiten bij de laatste etappe van het Cycle4Caroline-team. De rit is georganiseerd ter nagedachtenis aan eventingamazone Caroline March, die in maart op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van ruggengraatletsel dat ze had opgelopen bij een val in een crosscountry. Met deze actie wordt er geld ingezameld voor de British Eventing Support Trust en Spinal Research.

Tweevoudig vijfsterrenwinnaar Piggy March en haar man Tom, broer van Caroline, behoren tot de kerngroep van acht fietsers dat op 20 november Blair Castle in Schotland verliet om 684 mijl naar The Savoy hotel in Londen te fietsen om daar op tijd aan te komen voor het BEST-gala van aanstaande zaterdag (30 november).

Ondersteunen

De voormalige wereld- en Europese eventingkampioene, de meervoudige medaillewinnaar en de twee springruiters zullen onderdeel zijn van de in totaal 100 deelnemers die de actie gaan ondersteunen door een deel van de rit mee te fietsen. Joe Stockdale vertelt: “Spinal Research is een liefdadigheidsinstelling dicht bij huis, aangezien mijn vader, wijlen Tim Stockdale, zijn nek brak bij een val en weer terug in het zadel kwam. Ik kijk er naar uit om deel te nemen aan de Cycle4Caroline. Ik weet zeker dat ons concurrentiegevoel ook naar voren zal komen om te zien wie het snelst naar de Savoye kan gaan!”

Kernteam

De deelnemers van het kernteam:

Europese gouden en zilveren medaillewinnaar, Piggy March

Caroline’s broer, Tom March

Tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnaar en BEST-voorzitter van de raad van toezicht, Ian Stark

BEST-beschermheer, Alastair Wilson

Medaillewinnende eventer, Holly Woodhead

Eventer op topniveau, Nini French

Racesafe-directeur, Tommy How

Brett Bullimore werd gedwongen zich terug te trekken omdat hij een blessure opliep als gevolg van een crash op dag drie

Tom March vertelde: “Als we een verschil kunnen maken in het leven van anderen, zal dat al het werk de moeite waard maken. Caroline’s leven werd volledig veranderd door haar dwarslaesie en ze geloofde echt in de noodzaak om wetenschappelijke vooruitgang na te streven om een remedie voor ruggenmergletsels te vinden.”

Bron: H&H