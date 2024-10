Eventingpaard Mai Baum van Tamie Smith met pensioen

De achttienjarige ruin Mai Baum, die vanwege een lichte blessure niet fit genoeg was om zich te selecteren voor een plaats in het team voor de Olympische Spelen van Parijs, is met sportief pensioen. Afgelopen weekend nam de Loredano-zoon nog deel aan de Maryland 5 Stars onder zijn Amerikaanse amazone Tamie Smith.

“Door zijn opgelopen blessure voorafgaand aan de Kentucky Horse Trials is er niet voldoende tijd meer om hem topfit te krijgen voor het verplichte teamuitje over een aantal weken. In overleg met zijn eigenaren hebben we dan ook besloten om hem terug te trekken van deelname aan de Olympische Spelen”, schreef de amazone destijds op Instagram.

Successen

Het duo won samen meerdere drie- en viersterren wedstrijden en sleepte vorig jaar hun eerste vijfsterrenwinst binnen op de Kentucky Horse Trials. Daarnaast maakte ze onderdeel uit van het team dat de gouden medaille won op de Pan Am Games in Lima (2019), waarmee de Amerikanen het felbegeerde ticket voor de Olympische Spelen van Tokio binnenhaalde. Ook was er teamzilver op het WK in Italië (2022), waar ze individueel op de negende plaats eindigde.

Sportief afscheid

Op hun laatste internationale vijfsterren eventingwedstrijd in Elkton ging het Amerikaanse paar aan de leiding na de dressuur. De cross verliep vlekkeloos tot aan de heuvel richting hindernissen 17 en 18ab, waar de winnaar van het Kentucky Three-Day Event van 2023 er plotseling moe uitzag. Smith stak daarop haar hand op om een ​​einde te maken aan de carrière van de achttienjarige Mai Baum.

