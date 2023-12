Florinoor Hoogland nieuwe bondscoach eventing pony’s

Florinoor Hoogland is de nieuwe bondscoach van de eventing ponyruiters. Hoogland is in deze functie de opvolger van Mans Buurman. Buurman werd eerder dit jaar benoemd tot nieuwe bondscoach springen van de pony’s.

Florinoor Hoogland (1983) is zelf actief eventingamazone met ruime ervaring tot en met 4* niveau. Hoogland kwam onder meer aan de start in FEI Nations Cups en op het WK voor jonge eventingpaarden. Daarnaast heeft ze succesvol de coach 4 opleiding afgerond.

‘Het is een geweldige en leuke uitdaging’

Hoogland vertelt enthousiast over haar benoeming: “Het is een geweldige en leuke uitdaging. Ik geef nu al veel lessen, maar ken de groep ponyruiters nog niet heel goed. We gaan binnenkort al van start met de eerste trainingen, dus daar zal snel verandering in komen. Gelukkig is Mans ook nog betrokken en kan hij mij ongetwijfeld veel kennis over de groep meegeven waardoor de overgang hopelijk voor iedereen soepel verloopt. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan.”

Groom

Naast actief amazone is Florinoor Hoogland al vele jaren actief als coach en was ze groom voor haar partner Theo van de Vendel. In deze rol was Florinoor actief op een Europees- en wereldkampioenschap en tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Bron: KNHS