Geen Grand Slam of Eventing-serie in 2025

De Grand Slam of Eventing Series, een prestigieuze en felbegeerde titel die wordt toegekend aan een ruiter die Kentucky, Badminton en Burghley achtereenvolgens wint, zal niet plaatsvinden in 2025. Meer dan twee decennia lang werd de serie gesponsord door Rolex, maar eind vorig jaar werd bekend dat de initiatiefnemers van de serie op zoek moesten gaan naar nieuwe sponsoren. Tot op heden nog zonder voldoende resultaat, waardoor de serie in 2025 zal pauzeren.

Sinds de oprichting in 2001 zijn Pippa Funnell (2003) en Michael Jung (2016) de enige twee ruiters die dit doel hebben bereikt en de bijbehorende prijs van 350.000 dollar mee naar huis namen. Een handvol andere ruiters kwam heel dichtbij door twee van de etappes achter elkaar te winnen.

Alternatieven worden onderzocht

“De organisatoren van de Grand Slam of Eventing onderzoeken momenteel alternatieve formats voor de serie”, zo luidt een persbericht dat door US Equestrian is verspreid. “Hoewel de gesprekken met potentiële sponsors aan de gang zijn, is er op dit moment nog geen nieuwe sponsor voor de serie gevonden.”

Bron: Horses.nl/Persbericht