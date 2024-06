Geen Tamie Smith in Amerikaans eventingteam voor Parijs

De Amerikaanse federatie heeft het eventingteam voor de Spelen in Parijs bekend gemaakt. Op de lijst ontbreekt Tamie Smith en de achttienjarige ruin Mai Baum. De amazone heeft in overleg met zijn eigenaren besloten de Loredano-zoon terug te trekken van deelname aan de Olympische Spelen. Wel is Boyd Martin en de veertienjarige KWPN-ruin Fedarman B (v. Clooney) een van de teamleden die aan de start komt.

De USEF heeft drie combinaties aangewezen voor de landenwedstrijd met één meereizende reserve. Verder heeft de bond twee directe reserve paarden benoemd naast zes alternatieve combinaties. De volgende combinaties gaan Amerika vertegenwoordigen in Parijs, waaronder een Nederlands fokproduct:

William Coleman en Off The Record (v. Arkansas VDL)



Boyd Martin en de KWPN-ruin Fedarman B (v. Clooney), fokker MTS.G. en G.F. Brinkman uit Zutphen



Caroline Pamukcu en HSH Blake (v. Tolan R)

Geen Mai Baum

Een thuis opgelopen blessure van Mai Baum weerhield de topfavoriet van deelname aan de Kentucky Horse Trials eind april. “Door zijn opgelopen blessure voorafgaand aan de Kentucky Horse Trials is er niet voldoende tijd meer om hem topfit te krijgen voor het verplichte teamuitje over een aantal weken. In overleg met zijn eigenaren hebben we dan ook besloten om hem terug te trekken van deelname aan de Olympische Spelen”, schrijft de amazone op Instagram.

Het Amerikaans Olympisch eventingteam zal deelnemen aan een verplicht uitje in Aiken, South Carolina tijdens de Stable View Summer Horse Trials (21-23 juni).

Bron: Horses.nl/ Eventing nation/ Instagram