Gouden ruiterkruis voor crossontwerper Rüdiger Schwarz

Sinds de start van de eventing op het CHIO Aken in 2006 dragen de crossbanen in de Soers de handtekening van de Duitse crossontwerper Rüdiger Schwarz. Daarnaast was hij actief als bondscoach van meerdere eventingteams. In Aken nam de 74-jarige Schwarz afscheid en mocht hij voor zijn jarenlange verdiensten het Gouden Ruiterkruis in ontvangst nemen.

Rüdiger Schwarz is al meer dan 45 jaar actief in de eventing, eerst als ruiter en daarna als bondcoach. In zijn actieve tijd behoorden de bronzen medaille op de Europese kampioenschappen van 1979 in Luhmühlen, teamzilver op de Alternatieve Olympische Spelen van 1980 in Fontainebleau, teamzilver en een vierde plaats in het individuele klassement op de Wereldkampioenschappen in Luhmühlen in 1982 tot zijn hoogtepunten.

Al tijdens zijn tijd als trainer kwam er steeds meer vraag naar zijn expertise als parcoursbouwer, zo was hij onder meer verantwoordelijk voor de crossbanen voor de WK-finale van 2009 in Strzegom (Polen), evenals voor de Europese kampioenschappen in Malmö (2013) en in Strzegom (2017). Een van de belangrijkste fasen van zijn carrière als crossontwerper is het ontwerp van de banen in Aken. Met het testevenement voor het WK én het WK in 2006 zelf legde hij hiervoor de basis.

Bron: FN