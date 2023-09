Ierse chef d’equipe Sally Corscadden niet schuldig bevonden aan barreren

Sally Corscadden, de sportief directeur van Horse Sport Ireland en chef d’equipe van het Ierse eventing team, is na een onderzoek onder leiding van een Ierse onderzoeksrechter niet schuldig bevonden aan wangedrag en het barreren van paarden. Deze aanklacht vloeide voort uit de publicatie van anonieme video’s, waarop het gebruik van metalen stangen of aluminium strips bovenop sprongen te zien lijkt te zijn.

Het onderzoeksrapport bevat veel vage taal. Zo leiden de bevindingen van het onderzoek niet tot de conclusie “dat de trainingstechniek met de metalen stang niet neerkwam op barreren, maar eerder dat het onvoldoende duidelijk was dat het wél neerkwam op barreren om de conclusie te rechtvaardigen dat mevrouw Corscadden haar contractuele verplichtingen tegenover HSI niet was nagekomen”. Een vage omschrijving dus van de conclusie dat het onderzoek geen uitsluitsel gaf of het gebruik van de trainingsstang gold als barreren of niet.

Geen significante twijfel

Elders in het onderzoekrapport staat: “Gelet op de bevinding dat er alleen sprake kan zijn van een overtreding van de regels als er geen significante twijfel bestaat over de vraag of de regel van toepassing is op de betreffende activiteit, volgt hieruit dat niet kan worden gezegd dat mevrouw Corscadden een overtreding van de regel heeft goedgekeurd tijdens de training die onder haar toezicht plaatsvond.”

Niet overtuigend

Het rapport gaat verder met: “Het is belangrijk om te benadrukken dat het inhoudelijk rapport concludeerde dat het bewijs dat de praktijk onnodige pijn of ongemak zou veroorzaken bij een paard niet overtuigend was.”

Bron: Horses.nl/Eventing Nation