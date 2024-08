Ingrid Klimke’s SAP Asha P met vervroegd sportief pensioen

"Eerder dan verwacht begint SAP Asha P om gezondheidsredenen aan haar tweede carrière als fokmerrie", schreef Ingrid Klimke gisteren op haar sociale media-accounts. Op zesjarige leeftijd maakte de inmiddels dertienjarige merrie SAP Asha P (v. Askari) haar intrede op stal bij Klimke. Meerdere topklasseringen volgde, zo was er in 2018 onder andere goud op de Wereldkampioenschappen in Le Lion d'Angers bij de zevenjarigen.

“Samen met de mede-eigenaar, Dr. Andreas Lauber, hebben we besloten dat Asha teruggaat naar haar fokkers Andrea en Lutz Pietscher. Samen met haar 32-jarige oma en andere familieleden in de kudde zal ze hopelijk voor goede nakomelingen zorgen.”

Blessure

In 2021 raakte de merrie geblesseerd gedurende een training. Ze kwam nog terug in de sport, zo werden ze recent nog derde in de lange vierster van Sopot. Maar nu blijken gezondheidsredenen toch roet in het eten te gooien. “Asha is een absoluut uitzonderlijk paard waar ik altijd op kon rekenen. We zijn heel dankbaar dat we zulke bijzondere momenten met haar hebben mogen beleven!”

Bron: Horses.nl/ Instagram