Internationaal eventingruiter Harald Herzgsell bij tragisch ongeluk om het leven gekomen

Harald Herzgsell is op maandag 27 november 2023 op tragische wijze om het leven gekomen. De Oostenrijkse eventingruiter kwam bij een val van een jong paard zodanig ten val, dat hij ondanks het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector ernstig traumatisch hersenletsel opliep. De ruiter is onderweg naar het universitair ziekenhuis Graz overleden. Hij is slechts 58 jaar oud geworden.

Harald Herzgsell groeide op met paarden op de boerderij van zijn ouders, maar begon pas op twintigjarige leeftijd met paardrijden. Hij kwam toevallig, na het verliezen van een weddenschap, in de eventing terecht. Dit groeide uit tot een passie en hij is nooit meer gestopt.

Carrière

Harald Herzgsell boekte in zijn carrière vele successen. Hij won in 2022 samen met het Oostenrijkse team brons op de CCI3* European Cup in Lausanne. Met zijn hartenpaard Supreme (v. Stalypso) was hij op internationaal CCI3*-niveau actief en werd hij dit jaar tweede in de korte driester van Kaposvar. Ook werd hij de Oostenrijkse Kampioenschappen kampioen in de categorie U45.

Hartelijk persoon

De ruiter woonde sinds 2011 in Burgenland, waar hij als boer en hoefsmid op zijn eigen boerderij werkte. “Harald zal niet alleen herinnerd worden als een getalenteerde ruiter, maar ook als een hartelijk persoon. Zijn positieve instelling en zijn glimlach hebben een stempel gedrukt in de harten van iedereen die het voorrecht had hem te kennen”, aldus een ontroerend overlijdensbericht van de hippische federatie Burgenland.

Bron: Pferde Revue