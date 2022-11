Jan van Beek Memorial voor Beau Posthumus en Sophie Weening

Beau Posthumus en Sophie Weening hebben de Jan van Beek Memorial gewonnen. Op zaterdag 12 november reikte vader Rien van Beek de prijzen uit tijdens het Eventingfeest in de Hollandsche Manege.

Beau Posthumus was de hoogst geplaatste young rider en Sophie Weening de hoogst geplaatste junior van de Nederlanders op het EK voor de jeugd in Hartpury afgelopen zomer. De Jan van Beek Memorial werd al twee keer eerder door Beau Posthumus gewonnen, in 2019 als junior en in 2021.

Herinnering levend

De Jan van Beek Memorial is in 2019 ingesteld op initiatief van Maarsbergen Horse Trials en gesteund door de KNHS, nadat Jan van Beek in 2018 overleed. De prijs is een wisseltrofee, die een jaar in het bezit van de ruiter is en daarna wordt teruggegeven, waarna de ruiter een stonecast herinnering ontvangt. De Jan van Beek memorial houdt de herinnering levend aan een bijzonder allround ruiter, coach en inspirator.

Bron: KNHS