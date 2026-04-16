Janneke Boonzaaijer door operatie langs de kant

Janneke Boonzaaijer staat voorlopig noodgedwongen langs de kant. De Olympisch amazone heeft een operatie aan haar knie ondergaan en moet revalideren. Daardoor mist Boonzaaijer het eerste deel van het het eventingseizoen.

Ellen Liem

De amazone is geopereerd aan haar voorste kruisband. “Alles is goed gegaan, daar ben ik dankbaar voor”, aldus Boonzaaijer die zich nu gaat richten op haar herstel. “Het is jammer om het eerste deel van het seizoen te missen, maar nu gaat de volledige focus op herstel. Ik ga iedere dag hard werken en hoop sterker terug te zijn voor de tweede helft van het seizoen.”

