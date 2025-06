Janneke Boonzaaijer mag vijfsterrendebuut in Luhmühlen niet voltooien

Olympiadeamazone en regerend Nederlands kampioen eventing Janneke Boonzaaijer maakte dit weekend haar 5*-debuut op de prestigieuze eventingwedstrijd in het Duitse Luhmühlen. Voor haar dressuurproef met I'm Special N.O.P. (v. I'm Special de Muze) scoorde Boonzaaijer -38.5 en gisteren kwam het duo de cross zonder springfouten door (13,2 strafpunten voor tijd). Vandaag kon het duo hun debuut echter niet voltooien, want de twaalfjarige merrie werd bij de vetcheck niet geaccepteerd door de jury.

“Dan kunnen dromen je ineens ontglippen…Vanmorgen accepteerden de juryleden I’m Special niet! Ze voelde voor mij prima en ook de dierenartsen waren het daarmee eens. Ik ben echt verdrietig en haar gezondheid betekent alles voor me! Met tranen in mijn ogen zeg ik je dat we onze eerste 5* niet hebben kunnen afmaken en hoe dit is gebeurd, voelt echt oneerlijk! Ik ben zo dankbaar voor alle ruiters, dierenartsen en coaches die achter mij en Special stonden! Eén ding is zeker: we komen terug en ze heeft bewezen dat ze echt grote dingen kan!!“, zo schrijft Boonzaaijer op Instagram.

Canter en KWPN’er Izilot DHI pakken de winst

De CCI5*-L werd gewonnen door Rosalind Canter en de KWPN’er Izilot DHI (v. Zavall VDL). Voor haar dressuurproef kreeg Canter een score van -26,0. Daar voegde ze in de cross 2,8 strafpunten voor tijd aan toe. Met een foutloos springparcours eindigde de Britse amazone op de winnende eindscore van -28,8. Samantha Lissington stuurde de Caretino-zoon Ricker Ridge Sooty GNZ naar de tweede plaats. Na een foutloze cross hoefde Lissington slechts 0,4 strafpunten voor tijd toe te voegen aan haar dressuurscore van -28,9. Met een eindtotaal van -29,3 bleven ze nipt voor op Laura Collett, die London 52 (v. Landos I) op -29,4 finishte. Door een balk in het springparcours zag Collett de overwinning uit haar handen glippen (dressuurscore van -25,4).

Paard verongelukt in korte vierster

Naast de lange vijfster werd in Luhmühlen ook een korte vierster verreden dit weekend. In de cross viel het paard Chiquita, de 13-jarige Poolse merrie van de Duitse amazone Maj-Jonna Ziebell op het C element van hindernis 14. Ze werd direct naar de kliniek gebracht, waar een gebroken schouder werd geconstateerd. Daarop is besloten het paard in te laten slapen. De amazone liet aan de organisatie weten: “Mijn paard was echt heel speciaal. Iedereen die haar mocht leren kennen werd verliefd op haar. Ik ben ongelooflijk verdrietig.”

Hoogland en Smeulders finishen

Twee Nederlandse combinaties wisten de korte vierster uit te rijden. Florinoor Hoogland werd 23e met Hontoni (v. Quasimodo Z) en Adriaan Smeulders tekende voor plaats 27 met Ekow (v. Esteban). De rubriek werd gewonnen door Julia Krajewski met Uelzener’s Nickel (v. Numero Uno).

Uitslag CCI5*-L

Uitslag CCI4*-S

Bron: Horses.nl/ Instagram