JRA haalt Olympisch medaillewinnaar Kazuma Tomoto naar huis

Samen met zijn teamleden pakte de Japanse eventingruiter Kazuma Tomoto in Parijs hun allereerste Olympische eventing-medaille ooit. De Japanner woont en traint al acht jaar bij William Fox-Pitt in Groot-Brittannië, maar de Japan Racing Association (JRA) heeft besloten hem terug te halen naar Japan. Aan H&H vertelt de eventingruiter: "Ik ben een medewerker van de Japan Racing Association en zij beslissen alles", zei Kazuma. "Het oorspronkelijke plan was om na Parijs terug te gaan naar Japan, maar ik hoopte dat na het behalen van de medaille hun beslissing zou veranderen."

Hij vervolgt: “Ik hoopte dat ik in het Verenigd Koninkrijk kon blijven tot na de Olympische Spelen in Los Angeles. Het is echt triest.” De 41-jarige Kazuma eindigde als vijfde op de Olympische Spelen van Parijs op Vinci De La Vigne JRA (v. Esterel des Bois), waarmee hij een bronzen teammedaille won. Op hetzelfde paard werd hij vierde op de Olympische Spelen in Tokio.

Eventingpaarden blijven in GB

Zijn drie eventingpaarden, waaronder Vinci, blijven in Groot-Brittannië en de JRA zal een van hun ruiters naar Groot-Brittannië sturen om ze te gaan rijden. Wie de paarden gaat trainen evenals de training locatie is nog onduidelijk.

Tomoto’s springpaard Dispo Cece (v. Tornesch) gaat mee terug naar Japan om daar deel te nemen in de sport. Het grootste deel van zijn werk zal gaan bestaan uit het lesgeven aan andere ruiters, plus wat omscholing van voormalige renpaarden.

WK 2026

Tomoto zou graag de kans krijgen om terug te keren naar Groot-Brittannië en te trainen voor de Wereldkampioenschappen in 2026, waardoor Japan zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Of dit mogelijk gaat zijn, is nog maar de vraag: “Het is best moeilijk om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk alleen voor dat ene grote evenement, je moet er echt langer voor blijven om dat doel te kunnen halen.”

Bron: H&H