Julia Krajewski trekt zich terug uit EK-selectie voor Blenheim

De Duitse eventingamazone Julia Krajewski heeft op haar social media-accounts aangekondigd dat ze dit jaar niet beschikbaar zal zijn voor de Europese kampioenschappen met Nickel 21 (v. Numero Uno). Een beslissing in het belang van haar paard. "Toen ik hoorde dat het EK dit jaar in Blenheim zou worden gehouden, dacht ik bij mezelf: 'Een toffe locatie, maar ik denk niet dat het geschikt is voor Nickel'", zo schrijft de amazone.

Het duo is regerend Duits nationaal kampioen en hun laatste acht internationale starts eindigde maar liefst vijfmaal in een overwinning, waaronder die in Boekelo. Afgelopen zomer werden ze nog elfde op de Olympische Spelen van Parijs. Daarmee stonden ze dit jaar op de Duitse longlist voor de Europese Kampioenschappen.

“Aangezien ik Nickel al enkele jaren ken, weet ik dat het zeer heuvelachtige terrein en de intensiteit die ermee gepaard ging niet bepaald een van zijn sterke punten zijn. We zouden hem nooit pushen om iets te doen waar hij zich niet prettig bij voelt. Nadat we alle aspecten hadden afgewogen, besloten zijn altijd ondersteunende eigenaar professor Bernd Heicke en ik hem uit het selectieproces te halen.”



“In plaats daarvan zal hij dit najaar deelnemen aan een viersterren L-toernooi, waarvan ik weet dat het beter bij hem past. Zoals ik al zei, heeft dit absoluut niets te maken met de locatie zelf. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk paard de juiste koers nodig heeft, en daar probeer ik naar te handelen! Natuurlijk wens ik het Duitse team veel succes.”

