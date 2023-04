Laura Collett moet titelverdediger London terugtrekken

Laura Collett en London 52 (Landos I x Quinar) wonnen vorig jaar het prestigieuze Badminton maar kunnen hun titel volgende maand niet verdedigen. De Holsteiner ruin, die op de Spelen in Tokio ook deel uitmaakte van het gouden Britse team, heeft zichzelf aangetikt.

“Ik ben er kapot van om te zeggen dat ik London heb teruggetrokken uit de Badminton Horse Trials van dit jaar. Hij heeft zichzelf vorige week aangetikt en had erg veel pijn. Dankzij speciaal beslag is hij nu fit en weer aan het werk, maar hij heeft al zijn voorbereidende rondes gemist”, aldus Laura Collett. “Na vele slapeloze nachten heb ik besloten dat het dit jaar gewoon niet zo mag zijn.”

Juiste beslissing

“Londen is me absoluut niets verschuldigd. Ik ben het hem verschuldigd om de juiste beslissing te nemen en ik weet diep van binnen dat dit de juiste beslissing is, ook al is het hartverscheurend. Het belangrijkste is dat hij in orde is en we richten ons nu op Luhmühlen. Hopelijk kan Dacapo herhalen wat London vorig jaar deed”, besluit Collett die met Dacapo (v. Diarado), waarmee ze onder andere vorig jaar derde werd in Boekelo, wel deelneemt aan Badminton.

Bron: Horses.nl