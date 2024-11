Laura Colletts carrière-makende pony Noble Springbok overleden

Noble Springbok, de Iers-gefokte eventingpony die met drie verschillende amazones negen EK medailles in de wacht sleepte, is overleden. De carrière-makende pony van Laura Collett is 27 jaar oud geworden.

Laura Collett begon haar carrière in de paardensport met showpony’s. Haar moeder kocht de pony’s, Collett beleerde ze en verkocht ze vervolgens. Zo kwam de amazonee uit bij Noble Springbok, die in Horse & Hound te koop werd aangeboden. De Colletts kochten de pony voor 5.500 Britse pond. In 2005 kwalificeerde Collett zich met de pony voor het EK, waar ze teamgoud en individueel brons won. Aan het eind van dat jaar was ze uit de pony’s gegroeid en Noble Springbok werd verkocht. Voor de opbrengst kocht Collett een vrachtwagen, een stapmolen en drie of vier jonge paarden. Eén daarvan was Rayef, waarmee ze in 2011 achtste werd op de Badminton Horse Trials en haar eerste EK bij de senioren mee reed.

Medailles

Noble Springbok vervolgde zijn carrière onder het zadel van Libby Soley. Met deze amazone liep hij twee EK’s, wat resulteerde in teamgoud en -brons en individueel goud en zilver. Daarna kwam de pony bij Grace Walker terecht. Met Walker liep hij nog twee EK’s, met teamgoud en -brons en individueel brons als gevolg. In 2014 ging hij met sportief pensioen.

Bron: H&H