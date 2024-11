Martin Plewa geëerd met titel Trainer van het Jaar

Martin Plewa, de voormalige bondscoach van de Duitse eventingruiters en gepensioneerde directeur van de Westfaalse rijschool in Münster is door de DOKR (de topsportafdeling van de FN) geëerd met de titel Trainer van het Jaar 'Lifetime Achievement'. Dressuuramazone Tanja Sohnrey werd Trainster van het Jaar 2024 en voltige-coach Torben Jacobs Trainer van het Jaar 2024.

De DOKR deelde vorig jaar voor het eerst de drie titels uit, die vielen toen ten deel aan Karl-Heinz Streng (Trainer van het Jaar Lifetime Achievement), Rüdiger Rau (Trainer van het Jaar 2023) en Stefanie Wittmann (Trainster van het Jaar 2023). Dit jaar werd Martin Plewa voor zijn levenswerk geëerd met de titel. De Reitmeister was succesvol als ruiter en trainer, maar ook als parcoursbouwer (eventing en springen), technisch afgevaardigde, bondscoach en docent aan de Duitse Rijschool en de Universiteit van Nürtingen. Maar hij was ook keurmeester en maakte deel uit van diverse besturen, commissies, verenigingen en clubs.

Verrassing

De 74-jarige Martin Plewa is ook auteur van gespecialiseerde boeken en educatieve films. Hij ontving al verschillende onderscheidingen voor zijn diensten. “Ik had totaal niet verwacht dat ik vandaag de prijs ‘Trainer van het Jaar – Lifetime Achievement’ zou ontvangen. Dat kwam als een complete verrassing, dus ik ben mega blij. Deze onderscheiding drukt de waardering uit die wij als trainers en instructeurs tonen”, aldus Plewa.

Na carrière verder als coach

Trainer van het Jaar 2024, Torben Jacobs, was zelf actief in de voltige en nam deel aan meerdere kampioenschappen, zowel solo als bij de koppels. Hij behoorde tot de top van de wereld. In 2018 nam hij op de Wereldruiterspelen in Tryon afscheid van de sport. Dat deed hij in stijl met twee gouden medailles. Daarna concentreerde hij zich op zijn werk als coach. Zijn team VV Köln-Dühnwald won in 2022 op het WK Herning.

Sohnrey Trainster van het Jaar

Tanja Sohnrey, Trainster van het Jaar 2024, is zelf succesvol met jonge paarden tot de Duitse klasse M**. Haar leerlingen zijn succesvol in jonge paarden-rubrieken, maar ook in de basissport en op regionale kampioenschappen tot de Duitse ‘Subtop’.

Bron: St. Georg