Merel Bloms wereldkampioen Killer Queen verkocht

Merel Blom-Hulsman vormt niet langer een combinatie met Killer Queen (I'm Special de Muze x Calido) waarmee ze vorig jaar een bijzonder succes beleefde: goud op het Wereldkampioenschap voor zesjarige eventingpaarden in Le Lion d'Angers. De zevenjarige merrie is verkocht en gaat haar carrière voortzetten in Amerika.

De door Morena Petersen in Duitsland gefokte Killer Queen was in eigendom van Stal Blom Hulsman. Onder Merel Blom-Hulsman liep de Hannoveraanse merrie als vijfjarige haar eerste internationale wedstrijd, een 1* intro die ze gelijk winnend afsloot. Als zesjarige volgden Strzegom, Jardy, nog een keer Strzegom en Nokere-Waregem en daarna het WK. Daar wonnen ze de wereldtitel bij de jonge paarden, de eerste ooit voor een Nederlandse combinatie.

Compleet paard

“Killer Queen is een heel compleet paard. Ze is mooi, atletisch en is een echt sportpaard, ook in haar karakter”, vertelde de amazone vorig jaar na het winnen van de titel. Toen kon ze nog niet veel zeggen over de toekomst. “Niets staat vast bij ons, maar Jeroen (Merels echtgenoot, red.), rijdt ook heel graag dressuur met haar. En dat die plezier heeft is ook belangrijk.”

Enorm voorrecht

Nu heeft Killer Queen haar stal bij het echtpaar Blom-Hulsman verlaten en gaat haar carrière voorzetten in de Verenigde Staten. “Het is een enorm voorrecht geweest om haar partner te zijn in deze fase van haar carrière. De kers op de taart was natuurlijk dat ze vorig jaar wereldkampioen werd. We hopen dat ze net zo succesvol zal zijn onder de Amerikaanse vlag als ze hier was”, aldus Merel Blom-Hulsman.

