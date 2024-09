Michael Jung verkoopt EK-paard Wild Wave

Michael Jung heeft fischerWild Wave (Water Dance xx x Acobat II) verkocht. De twaalfjarige Holsteiner, die eerder dit seizoen nog tweede werd in de korte driester in Luhmühlen, vervolgt zijn carrière onder een Chinese ruiter.

Met Michael Jung in het zadel werd Wild Wave in 2021 vijfde op de Europese Kampioenschappen in Avanches. In 2022 bracht Jung de Holsteiner niet aan de start en daarna reed hij hem alleen nog in korte drie- en viersterren. Daarbij behaalde hij meerdere top vijf-klasseringen (Baborowko, twee maal Strzegom, Radolfzell en Luhmühlen).

Bron: Horses.nl/St. Georg