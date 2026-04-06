Olympisch eventingamazone Liz Halliday maakt comeback in paradressuur

De Amerikaanse eventingamazone Elisabeth 'Liz' Halliday mag voortaan uitkomen in de paradressuur. De olympische amazone, die in augustus 2024 zwaar gewond raakte bij een val, heeft van de FEI een classificatie in Grade II ontvangen.

Savannah Pieters Door

De classificatie vond plaats tijdens een bezoek aan TerraNova in Florida, waar officials haar fysieke mogelijkheden beoordeelden. Op basis daarvan is vastgesteld dat Halliday mag starten in Grade II, een klasse waarin proeven op stap- en drafniveau worden verreden en waarin de nadruk ligt op de kwaliteit van uitvoering.

Eerste stappen richting revalidatie

De amazone maakte begin dit jaar al bekend dat zij na een lange periode van ziekenhuisopnames en revalidatie was teruggekeerd naar huis. Inmiddels zit zij weer meerdere keren per week in het zadel en werkt zij aan haar verdere herstel. Daarbij rijdt zij onder meer paarden van haar team op haar eigen accommodatie.

Nieuwe richting in carrière

Halliday spreekt van een nieuwe richting in haar carrière en heeft de ambitie uitgesproken om dit jaar haar rentree in de wedstrijdring te maken binnen de paradressuur. Tegelijkertijd benadrukt zij dat haar herstel nog gaande is en dat zij dagelijks blijft werken aan haar fysieke en communicatieve vaardigheden.

Bijzonder weerzien

Een bijzonder moment in haar revalidatie was de terugkeer van haar voormalige toppaard Deniro Z (v. Zapatero VDL) naar haar stal in Lexington. Met dit paard boekte Halliday eerder internationale successen tot op CCI4*-S-niveau, waaronder een topklassering in de Kentucky Three-Day Event.

OS Parijs 2024

Halliday vertegenwoordigde de Verenigde Staten in 2024 met Cooley Nutcracker (v. Tolan R) de Olympische Spelen in Parijs en kwam ze zes keer in actie op het WK Jonge Eventingpaarden.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound