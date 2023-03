Olympisch medaillewinnaar Kevin Freeman overleden

Kevin Freeman, die met het Amerikaanse eventingteam drie keer op rij Olympisch zilver won, is overleden. De veelzijdige Amerikaan is 81 jaar geworden.

Freeman nam in 1963 deel aan de Pan American Games in Sao Paulo, waar hij met het Amerikaans eventingteam goud won en individueel zilver kreeg omgehangen. Daarna volgden er drie keer op rij Olympisch zilver met het team, in 1964 in Tokio, in 1968 in Mexico City en in 1972 in Münich.

Veelzijdig

Freeman was niet alleen in de eventingsport succesvol, maar ook in de steeplechasing en de springsport. Zo werd hij derde in de Maryland Hunt Cup, één van de zwaarste steeplechase-parcoursen ter wereld, en won hij de Pennsylvania Hunt Cup en de New Jersey Hunt Cup. Hij was ook populair als trainer en organiseerde op zijn thuisbasis in Molalla, Oregon, meerdere jaren de Freeman Farm Horse Trials.

Hall of Fame

Freeman werd in 1991 opgenomen in de Oregon Sports Hall of Fame en in 2009 in de US Eventing Association Hall of Fame.

Bron: Horse & Hound