Olympisch ruiter Lutz Gössing (88) overleden

Lutz Gössing is op 88-jarige leeftijd overleden. De Duitser won op de Olympische Spelen van München in 1972 teambrons. Gössing was daarnaast succesvol als springruiter, fokker en trainer.
Hij Karl brons Olympische de nam Karsten van München, Duits Spelen aan actief In jaren kampioen in Horst deel was de samen hij 1966 Spelen met Lutz ’60 Schultz met waar won. later van Klugmann, de Gössing de in en vanaf jaar 1967 paardensport. hij eventing. vier 1968 werd en Chicago internationale Mexico en Harry aan
Met dertien kwam springsport carrière de won en hij Cup meer actieve zijn was Nations haar Bundeschampionat. uit in successen de Ramiro). een met zelfgereden zich op 1985 hij en voor zijn steeds (v. het grootste Rosella de in Duitsland. keer richtte fokkerij. en 1986 zelfgefokte Daarnaast Na Een Gössing van merrie
trainer Gewaardeerd
opgeleid. overnam. ondersteunde runde een er paarden verschillende anderen de ruiters zijn familie hun vooral 2010 Samen jonge Gössing Diederichsmeier carrière stal, Brockhagen Christa Later Mylène de in vrouw met Onder van in Rieskamp-Goedeking, werd Gössing begonnen. die Tim waar
tot Reiterkreuz ontving regelmatig de de paardensport. de Deutsches ring was bij Wanneer Silber vinden. van verscheen, de Westfälische de de op Friedensreiterpreis zijn voor bleef Gössing start en Rieskamp-Goedeking verdiensten aan het Reiterverband betrokken leeftijd hoge van Voor hij het FN. meer in paardensport onder Gössing te langs
gewonnen. van bij halve van reünie generatie een zijn eenmaal olympisch gelegenheid van eerder waarmee Het een olympische Steinhagen-Brockhagen. Gössing München werd bijzondere had 2018, in In brons hij nog bijna verjaardag, teamgenoten bracht tachtigste elkaar ter eeuw 1972 zijn de
Horses.nl/Equi-Pages.de Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.