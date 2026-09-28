Olympisch ruiter Lutz Gössing (88) overleden

Savannah Pieters
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Olympisch ruiter Lutz Gössing (88) overleden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Lutz Gössing is op 88-jarige leeftijd overleden. De Duitser won op de Olympische Spelen van München in 1972 teambrons. Gössing was daarnaast succesvol als springruiter, fokker en trainer.


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