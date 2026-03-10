Oostenrijkse eventingsport verliest icoon: Ferdinand Croy (85) overleden

Luitenant-kolonel Ferdinand ‘Ferdl’ Croy is op 85-jarige leeftijd overleden. Croy was in Oostenrijk een bekend gezicht binnen de eventingsport, als ruiter, fokker en official. In 1972 nam hij deel aan de Olympische Spelen in München.
Successen Etruska met
ondanks in de hij Croy van de Spelen een in een behaalde successen zware jaar weken In meer Een eerder behaalde als het met uur Oostenrijker. en nog de een hij bracht hij Op in merrie München gereden, ziekenhuis terreinparcours de team zadel ziekte wereldkampioenschappen het circa nog in zwaar militaire het door. rijden het daarbij reed dertig Etruska. dan beste uit destijds Daarna werd met kilometer meeste veld. Fontainebleau brons. met eindigde
coach Gewaardeerde
een jurylid Toch het docent wijze succesvolle een lag buiten Oostenrijkse jureerde eveneens hij leeftijd cursussen Zijn zijn eventingsport. op als en Veel Croy directe zoon jaar bleef drukte de in voort. zelf en indirecte tot stempel lang wedstrijden, Bijna eventingruiter, zijn de Clemens, trainers zat zijn actief. opleider, werk op zet hem gevormd. of gaf wedstrijdring. grootste van nog op veertig zadel. op eventingruiters regelmatig invloed door huidige hoge Hij
Bron: Horses.nl/EQWO
