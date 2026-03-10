Oostenrijkse eventingsport verliest icoon: Ferdinand Croy (85) overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Oostenrijkse eventingsport verliest icoon: Ferdinand Croy (85) overleden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Luitenant-kolonel Ferdinand ‘Ferdl’ Croy is op 85-jarige leeftijd overleden. Croy was in Oostenrijk een bekend gezicht binnen de eventingsport, als ruiter, fokker en official. In 1972 nam hij deel aan de Olympische Spelen in München.

