Regelwijziging in eventing: verplichte breekboom wordt verplichte MIM-clip

Vanaf 1 maart 2024 ondergaat de eventingsport in Nederland een belangrijke verandering met betrekking tot de bouw van hindernissen. De verplichting om breekbomen te gebruiken, wordt vervangen door een nieuwe norm: alle hindernissen die deze mogelijkheid bieden, moeten worden uitgerust met MIM-clips. Deze verandering geldt specifiek voor de klassen M en Z paarden en de klasse Z pony’s. Uit verschillende onderzoeken en de valstatistieken die de afgelopen jaren zijn bijgehouden blijkt dat rotatievallen in de lagere klassen sporadisch voorkomen.

Met de ontwikkeling van de Nederlandse breekboom in 1998 liep Nederland internationaal voorop. Bij harde aanraking door het paard breekt deze boom waardoor een roterende val, waarbij het paarden ‘over de kop gaat’ tot een minimum beperkt wordt. De MIM-clip heeft een soortgelijke werking. Bij harde aanraking van de hindernis breekt de ijzeren clip en klapt de hindernis weg waardoor een roterende val wordt voorkomen.

Gebrek aan meetbare indicatoren

In Nederland heeft de breekboom, de veiligheid van de eventingsport aanzienlijk verbeterd. Desondanks heeft de FEI deze innovatie nooit erkend of verplicht gesteld bij officiële wedstrijden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het gebrek aan meetbare indicatoren voor verzwakking van de breekboom wanneer deze door een paard wordt aangeraakt, waardoor het toekennen van strafpunten onmogelijk is.

FEI erkent MIM-clip

In tegenstelling tot de breekboom heeft de MIM-clip, ontwikkeld door Zweedse veiligheidsexperts, wel de erkenning van de FEI gekregen en wordt deze verplicht gesteld op FEI-wedstrijden. Vanaf 1 maart 2024 wordt dit veiligheidssysteem ook verplicht in de hogere klassen op KNHS-wedstrijden. Het voordeel van de MIM-clip is dat deze op meerdere type hindernissen kan toegepast worden, waardoor de veiligheid verbeterd wordt. De MIM-clip kan in 2 sterktes geleverd worden. De rode clip is voor de hogere klassen met paarden terwijl de gele clip voor pony’s is maar ook voor hindernissen die schuin aangereden worden. Voor de gele clip is aanzienlijke minder kracht nodig om deze te breken.

Naber: ‘MIM-clip is praktischer dan breekboom’

Eventing National Safety Officer Gert Naber over het verplicht stellen van de MIM-clips: ”Ruim 20 jaar geleden liep Nederland internationaal voorop met de ontwikkelen en de invoering van de breekboom in de eventingsport. Inmiddels zijn veiligheidssystemen niet meer weg te denken in de (internationale) eventingsport. Na jaren testen met de MIM-clip zijn we zover om over te gaan naar dit veiligheidssysteem dat niet alleen praktischer is dan de breekboom maar wat ook op verschillende type hindernissen kan worden toegepast.”

Bron: KNHS