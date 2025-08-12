Rosalind Canter verwacht tweede kindje

Rosalind Canter kan haar Europese titel dit jaar niet verdedigen. De Britse eventingamazone en haar partner Chris McAleese verwachten begin 2026 hun tweede kindje. Op 8 juli 2019 verwelkomde het stel hun eerste: dochter Ziggy Grace.

“Chris, Ziggy en ik zijn verheugd te kunnen vertellen dat we onze tweede baby begin 2026 verwachten. Terwijl ik de komende selectie voor de Europese Kampioenschappen dus zal missen, zal ik het team iedere stap van de weg blijven aanmoedigen”, aldus Canter op social media.

De huidige nummer twee van de FEI Wereldranglijst werd twee jaar geleden Europees kampioen in Le Pin au Haras. In 2018 kreeg ze goud omgehangen op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Bron: Horses.nl/Insta