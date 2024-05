Shane Rose na ernstig ongeluk weer terug in het zadel

Twee maanden na een zware val, waarbij hij een gebroken dijbeen, bekken, enkele gebroken ribben en een hersenschudding opliep, zit Shane Rose weer in het zadel. De Australische eventingruiter bracht de afgelopen weken veel uren in de sportschool door om te revalideren en weer op krachten te komen. Dat resulteerde er in dat hij afgelopen weekend weer zijn eerste ritje te paard maakte.