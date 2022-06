Tim Lips’ Keyflow overleden

Keyflow (Colonel Collins xx x Beaufort Sea xx), de volbloedruin waarmee Tim Lips jarenlang meedraaide in de top van de eventingsport, is overleden. De schimmel is 26 jaar oud geworden. "Voor het grote publiek stond hij bekend om zijn geweldige prestaties. Persoonlijk was onze sterke band samen het meest bijzondere en ben ik hem zeer dankbaar dat hij mij/ons dat heeft gegeven", aldus Lips.

Keyflow begon zijn internationale carrière in 2005 onder het zadel van Nieuw-Zeelander Tim Price. In 2009 en 2010 werd de schimmel op enkele internationale wedstrijden uitgebracht door Anna Siemer en in daarna nam Lips de teugels van de ruin over.

EK’s en WEG

Samen namen ze in 2013 deel aan de Europese kampioenschappen in Malmö, in 2014 aan de Wereldruiterspelen in Caen en in 2015 aan de Europese kampioenschap in Blair Castle. In Malmö werd de combinatie individueel zevende. In 2016 reed Lips in Boekelo zijn laatste wedstrijd met Keyflow. Ze wonnen daar zilver in het Nederlands kampioenschap.