Timp Lips moet afmelden voor Boekelo-Enschede: ‘Meer dan balen’

Tim Lips zou dit weekend deelnemen aan Military Boekelo-Enschede maar zijn paard Eckinops D'Am (Keops du Vinnebus x Gravescot x) is niet fit. Zodoende heeft Lips zich vandaag noodgedwongen moeten afmelden.

Naast de internationale eventingwedstrijd wordt op Military Boekelo-Enschede de Nederlandse titelstrijd verreden. Die titel won Tim Lips in zijn carrière al meerdere keren. “Ik had het graag nog eens geprobeerd. Helaas heb ik me moeten afmelden vanwege een een abces in de mond van Eckinops”, aldus meervoudig Nederlands kampioen Tim Lips.

Onverwachts

“Het is zo onverwachts dat het wel meer dan balen is op het moment. Normaal gesproken zal Eckinops hier spoedig van herstellen.” Met de tienjarige Eckinops D’Am stond drievoudig Olympiër Lips eerder dit jaar op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs.

Bron: Horses.nl