Topfavoriet Mai Baum niet aan de start in Kentucky

Tamra Smith's Mai Baum (v.Loredano) is teruggetrokken van de Kentucky Horse Trials, die deze week van start gaat. Vorig jaar won het duo op sensationele wijze hun eerste CCI5*-L op dit evenement. Dit jaar zouden ze deelnemen in de CCI4*-S (zoals de meeste Amerikaanse eventing ruiters die hun blik hebben gericht op de Olympische Spelen), waar ze als topfavoriet voor bestempeld werden. Een thuis opgelopen blessure van Mai Baum weerhoudt het duo echter van deelname.

De 18-jarige ruin was afgelopen weekend iets te enthousiast aan de lijn, waardoor hij zichzelf licht bezeerde. Smith besloot hem niet mee te nemen naar Kentucky en vertelt aan Horse and Hound daarover het volgende: “Hij was niet 100 procent op tijd fit om de reis naar Kentucky te maken en we hebben ervoor gekozen om hem terug te trekken. Het kan moeilijk zijn om je paard terug te trekken van een belangrijke wedstrijd, vooral in de aanloop naar deze zomer, maar deze beslissing is in zijn belang voor de langere termijn. Het enige waar we nooit aan hebben getwijfeld, is onze toewijding om het welzijn van geen enkel paard in gevaar te brengen.”

Smith zal zelf in Kentucky wel aan de start komen met enkele van haar jonge paarden.

Bron: Horses.nl/ H&H