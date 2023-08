William Fox-Pitt: ‘Ik ben veel te oud om aan eventing te doen’

Hoewel William Fox-Pitt nog volop meedoet in de internationale sport en afgelopen voorjaar het prestigieuze Badminton reed met Grafennacht (v. Grafenstolz), blikt de 54-jarige Britse eventingruiter vooruit op zijn afscheid van de topsport. "Ik zou absoluut met pensioen moeten gaan, ik ben veel te oud om aan eventing te doen."

“Ja, ik voel de druk om met pensioen te gaan, ik zou absoluut met pensioen moeten gaan. Ik ben 54 en veel te oud om echt aan eventing te doen. Ik ben Mark Todd niet”, vertelt William Fox-Pitt. “Het wordt tijd dat ik uit de eventing-wereld groei, maar dat is mij nog niet gelukt.”

Zenuwen niet kwijt

“Er zal een tijd komen, en dat zal niet lang meer duren, dat ik met pensioen ga, maar ik ben er nog niet. Ik ben mijn zenuwen niet kwijt en ik heb een prachtig paard waar ik nog wat langer op wil rijden. Ik heb er niet veel op het hoogste niveau. Little Fire is geblesseerd, Oratorio II kreeg een hartaanval en het lijkt erop dat als er iets mis zou gaan met Grafennacht, ik toch niets anders meer zou willen. Het gaat allemaal die kant op.”

Doelen verschoven

Afgelopen mei eindigde Fox-Pitt met Grafennacht op de veertiende plaats in Badminton. “Rijden op Badminton dit jaar was geweldig, ik was blij dat ik alle hindernissen kon springen en goed kon finishen, niet goed genoeg, maar prima. Als je zo oud bent als ik, ben je misschien best tevreden als je als veertiende of vijftiende eindigt op Badminton. Mijn doelen zijn iets verschoven.”

Kleine dromen

“Ik heb veel geluk gehad dat ik genoeg heb gewonnen, waardoor ik absoluut niet het gevoel heb dat ik nog iets anders moet winnen. Ik zou het graag willen, maar het hoeft zeker niet. Ik heb in 19 Britse teams gezeten, maar ik zou natuurlijk graag in 20 willen zitten. Ik heb 14 vijfsterren gewonnen, natuurlijk zou ik er graag 15 willen winnen. Er zijn al die kleine dromen, maar ze zijn niet realistisch en daar ben ik heel relaxed over. Het gaat niet langer om winnen.”

Bron: Horse & Hound