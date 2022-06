Eventinglegende Mary King breekt wervel en meer na val paard

De 61-jarige eventinglegende Mary King heeft enkele breuken in een wervel opgelopen en zeven ribben en haar linker schouderblad gebroken toen ze van een jong paard viel. Dochter Emily King schrijft op Facebook dat het paard schrok toen een hek door de wind tegen de achterhand van het dier kwam. "Dus mama heeft een flinke tuimeling gemaakt en is 'in quite a few pieces', maar haar spirit is ongeschonden gebleven!", aldus Emily.

Mary King trainde op een winderige ochtend een jong paard in de buitenrijbaan. Bij het passeren van het toegangshek, waaide die open en sloeg tegen de achterhand van het paard. Emily: “Ze bleef er als een pro op zitten toen hij over de zachte zandbodem bokte, maar de timing van de val was ongelukkig, ze kwam op de houten en stenen zijkant van de rijbaan terecht.” Het leverde de verschillende breuken op.

Geen operatie

In het ziekenhuis bleken alle breuken stabiel en hoefde King niet geopereerd te worden. Ze is weer thuis en geniet van de zon en de rust. Emily: “Ze kijkt al weer naar de evenementenkalender en wil haar tennisracket (!!) al oppakken – ik heb haar gewaarschuwd geen grapjes meer te maken of ik zal haar aan de lijn doen.”

Zes Olympische Spelen

Mary King is een van de meest geliefde en succesvolle Britse eventingruiters, met twee Badminton-titels en een overwinning in Burghley, vijf nationale titels en vier Britse open kampioenschappen. Ze vertegenwoordigde haar land op zes Olympische Spelen en drie wereldruiterspelen die haar zes medailles opleverden. King won ook gouden teammedailles op vier EK’s. Ze brak haar nek in 2001 maar keerde terug naar het hoogste niveau. Ook dit jaar heeft de Britse al weer verschillende top vijf klasseringen gehaald in nationale eventingwedstrijden.

Bron Facebook/Horse&Hound