Eventingruiter Christoffer Forsberg voorlopig geschorst voor seksuele intimidatie en psychologisch geweld

Christoffer Forsberg is voorlopig geschorst voor alle hippische activiteiten. De Internationale Hippische Federatie (FEI) heeft de Zweedse eventingruiter gisteren van dit besluit in kennis gesteld. Volgens de FEI-databank van tuchtprocedures wordt Forsberg verdacht van seksuele intimidatie en psychisch misbruik. De Zweedse Hippische Federatie heeft de ruiter uit het nationale team gehaald en bekijkt nu verdere maatregelen.

De eenendertigjarige Christoffer Forsberg was de bronzen medaillewinnaar met het team op de Europese kampioenschappen van vorig jaar in Avenches. Individueel werd hij vierenveertigste op Hippo’s Sapporo (v. Perechlest). Dit jaar stond hij nog op de longlist van de Zweedse federatie voor de wereldkampioenschappen van volgende week in Pratoni del Vivaro met hetzelfde paard en Con Classic 2 (v. Concours Complet). Door zijn schorsing werd hij niet geselecteerd. “We voeren ons eigen onderzoek uit”, zei Andrea Barth, sportdirecteur van de Zweedse hippische federatie (FES). “De FES is al enige tijd op de hoogte van het rapport aan de FEI. We hebben ook klachten ontvangen.”

Forsberg: ‘geen verder commentaar’

Volgens het FEI-reglement kan de ruiter een schorsing krijgen van twee jaar. In afwachting van zijn proces kan hij vóór 15 september tegen de voorlopige beslissing in beroep gaan bij het FEI-tribunaal. “Ik kan bevestigen dat ik sinds 5 september 2022 geschorst ben door de FEI. Ik heb het dossier en de documenten waarop het besluit is gebaseerd echter nog niet gezien. Daarom wil ik, uit respect voor het lopende proces en mijn persoonlijke integriteit, op dit moment geen verder commentaar geven,” schreef Christoffer Forsberg in een bericht aan verschillende Zweedse media.

