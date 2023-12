Eventingruiter Jarno Verwimp Paardensport Vlaanderen Talent van het Jaar 2023

Paardensport Vlaanderen reikte gisteren in Mechelen de award 'Talent van het Jaar' uit. Deze prestigieuze titel is weggelegd voor de meest opvallende belofte uit het A-kader. Een ruiter kan deze award trouwens maar eenmaal verkrijgen. Dit jaar is het eventingruiter Jarno Verwimp die Thibault Philippaerts mag opvolgen als Talent van het Jaar.

Het gaat goed met de Belgische eventingsport. Na een succesvol seizoen, met meerdere overwinningen en ereplaatsen in de Nations Cup series, selecteerde het eventingteam zich voor de Olympische Spelen in Parijs en werd het eindwinnaar van de Nations Cups serie 2023. Eén van de constant presterende ruiters is Jarno Verwimp. Geen onbekende, want Verwimp zit al sinds 2017 in het Talentenplan. Dit jaar zat de ruiter meerdere keren in het team en droeg bij aan heel wat goede prestaties.

In 2022 maakte Jarno Verwimp de overstap naar de senioren en selecteerde zich met Mahalia (v. Elvis ter Putte) meteen voor het Belgische team op het WK in Pratoni. Dit jaar startte hij zijn seizoen succesvol in Montelibretti met een gouden teamplaats en individueel een tweede plaats in de korte 4*. Daarna waren eerste prijzen voor het team met Verwimp in Chatsworth en Arville en een tweede plaats en Millstreet.

In augustus werd Verwimp geselecteerd om mee te gaan naar het EK in Le Pin au Haras. Het team behaalde een zevende plaats en daarmee werd het ticket voor Parijs binnengehaald. Met het winnen van de Award krijgt hij een trainingspakket ter waarde van 7500 euro.

Bron Jumping Mechelen