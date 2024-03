Eventingruiter Shane Rose in ziekenhuis na zware val

Na een zware val tijdens een trainingssessie ligt de Australische eventingruiter Shane Rose momenteel op de intensive care met een gebroken dijbeen, bekken en enkele gebroken ribben. Ook heeft hij een zware hersenschudding opgelopen. Het paard raakte bij de val niet gewond. Ondanks de slechte timing is Rose optimistisch over de Olympische Spelen in Parijs, zo meldt het social-media team van Shane Rose op Facebook.

Tien dagen geleden vestigde hij nog een record met de negentienjarige Virgil. De Vivant-zoon won toen de CCI4*-S in Hastings (Nieuw-Zeeland) en werd daarmee het Australische eventingpaard met de meeste internationale overwinningen ooit.

Parijs

De eventer heeft al drie Olympische medailles op zak hoopt er daar nog meer aan toe te voegen. “Shane is in goede handen met een geweldig medisch team en ondersteunend netwerk. Hoewel de timing jammer is, zijn we hoopvol dat er voldoende tijd is voor hem om te herstellen en zijn voorbereidingsschema voor de Olympische Spelen in Parijs voort te zetten,” luidt het bericht op Facebook.

Bron: Facebook