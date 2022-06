TeamNL eventing tweede in FEI Nations Cup Strzegom

De Nederlandse eventingruiters zijn op de tweede plaats geëindigd in de FEI Nations Cup in het Poolse Strzegom. Onder leiding van bondscoach Andrew Heffernan moest TeamNL alleen de voor eigen publiek rijdende Polen voor zich dulden. Janneke Boonzaaijer en haar paard ACSI Campbelle WS boekten met een knappe tweede plaats het beste individuele resultaat in deze vierster wedstrijd.

Heffernan had voor de landenwedstrijd Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong, Stephan Hazeleger en Merel Blom in zijn team opgenomen.

Boonzaaijer reed met ACSI Campbelle WS een keurige dressuurproef waarin ze zesde werd. Met slechts wat tijdfouten in de cross en een foutloze springproef eindigde ze op de tweede plaats. Sanne de Jong reed een constante wedstrijd met haar nog jonge vosmerrie Jersey MBF. De combinatie eindigde met een mooie negende plaats nog net binnen de top tien. Stephan Hazeleger zadelde in Polen zijn tienjarige James Bond. Door wat fouten in de springproef zakte de combinatie van een hoge klassering naar de 18e plaats en had daarmee ook een belangrijke bijdrage aan het teamresultaat. Merel Blom reed met Vesuve d’Aveyron een dressuurproef die goed was voor de achtste plaats. In de cross maakte de combinatie wat fouten, waardoor een topklassering niet meer haalbaar was.

Tevreden bondscoach

Bondscoach Andrew Heffernan ving de Nations Cup aan met een goed gevoel, maar had niet verwacht dat zijn team al mee kon doen om de podiumplaatsen. “We zijn hier met vier goede ruiters en paarden, maar alleen Janneke Boonzaaijer en haar Campbell zijn als combinatie ervaren. Die hebben het met een tweede plaats in het individuele klassement super gedaan. Sanne de Jong reed hier een achtjarige merrie die voor het eerst op dit niveau liep. Dan zo rond rijden en in de top tien eindigen is geweldig. Stephan Hazeleger reed zijn eerste Nations Cup ooit en ook zijn paard is nog maar weinig ervaren op dit niveau. Merel Blom heeft van het team de meeste ervaring, maar vormt nog maar kort een combinatie met dit paard. Daardoor kreeg ze ook nog wat foutjes, maar ik ben super tevreden. Het hele team heeft de wedstrijd uitgereden en gaat met een goede ervaring en super fitte paarden weer naar huis.”

Uitslag FEI Nations Cup

1. Polen – 139.6

2. Nederland – 151.1

3. Oostenrijk – 151.4

Uitslag individuele klassement CCIO4*

1. Mateusz Kiempa (POL) – Libertina, 34.7

2. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – ACSI Campbelle WS, 40.4

3. Harald Ambros (OOS) – Lexikon 2, 42.2

9. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Jersey MBF, 52.3

18. Stephan Hazeleger (Harskamp) – James Bond, 58.4

23. Merel Blom (Heerde) – Vesuve d’Aveyron, 89.3

Klik hier voor de volledige uitslag