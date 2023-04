Eventingtopper Corrida tóch met pensioen

Andreas Dibowski beleefde vorige maand in Kronenberg een succesvolle comeback met zijn topeventer Corrida (v. Contendro I). Het duo won soeverein de korte vierster in Limburg. De merrie kwam toen terug op het wedstrijdveld na een langdurige peesblessure. Helaas was de comeback van korte duur.

Dibowski heeft laten weten dat de peesblessure van Corrida is teruggekomen na Kronenberg. Ze gaat daarom met sportief pensioen en zal worden ingezet voor de fokkerij. De springafstamming van de inmiddels veertienjarige Hannoveraner merrie zal gemengd worden met een dosis volbloed, met behulp van de zevenjarige Grey Butt (v. Grey Top x Sunset Boulevard XX).

Carrière

Corrida had een lange carrière in de eventing en was regelmatig teampaard in landenwedstrijden. Vroeg succes was er als Duits kampioene bij de vijfjarige eventingpaarden. Later deed ze mee op het WK in Tryon en was deel van het gouden EK-team in Lühmühlen en het zilveren team in Avenches. Ze is in bezit van de familie Dibowski en blijft dus op haar eigen stal.

Bron: St-Georg