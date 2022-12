Fransen oppermachtig in spectaculaire indoorcross Genève

Drie Franse eventingruiters bezetten gisteren het podium van de indoorcross in Genève. In een spannende wedstrijd reed Maxime Livio een prachtige ronde op Boleybawn Prince (v. Colin Diamond). Hij eindigde net buiten de ideale tijd. Livio's landgenoten Karim Laghouag op Punch de l'Esques (v. Hermes d'Authieux) en Sébastien Cavaillon met Black Pearl Z (v. Black Jack) werden respectievelijk tweede en derde.

Peter Hasenböhler had een pittig parcours gebouwd van ruim 1100 meter lang in de twee hallen van het Palexpo. Niemand van de zestien combinaties kon foutloos en binnen de optimale tijd blijven. Voor Nederland kwamen Sanne de Jong met Enjoy (v. Cartano) en Tim Lips met Brent (v. Phin Phin) in actie. Beiden hadden een goede ronde maar kregen allebei een weigering, met tijd bestraft, op een pittige punt aan het einde van de cross. Het leverde hen geen topklassering op.

Afscheidswedstrijd van Punch de l’Esques

Karim Florent Laghouag kwam als derde in de piste en stuurde zijn routinier, de 19-jarige Punch de l’Esques snel rond. Met slechts twee tijdfouten kwam het paar in 153,62 seconden over de finish en pakte de leiding. Een mooie afscheidsronde voor Punch die na een succesvolle carrière nu met pensioen gaat.

Livio de snelste

Sébastien Cavaillon kwam wat later in de buurt van de tijd van zijn landgenoot. Op de achtjarige Black Pearl Z kwam Cavaillon tot vier strafpunten in 155,01. Maxime Livio kwam op de 18-jarige Boleybawn Prince het dichts in de buurt van de optimale tijd van 150 seconden, hij finishte in 150,75 en met twee tijdfouten nam hij de leiding over van Laghouag. Ook de als laatste startende alleskunner Michael Jung kon hier geen verandering in aanbrengen. De Duitser eindigde op Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View) met tien tijdfouten als zesde.

‘Eindelijk eens gewonnen’

Maxime Livio: “Boleybawn Prince haat het als hij niet met ons kan meedoen. Hij wordt ouder maar is nog steeds competitief, dus indoorcrosswedstrijden zoals deze in Genève zijn voor hem de perfecte gelegenheid om zich te amuseren. Hij blonk vandaag uit, zoals hij altijd doet. Hij is in topvorm en dat is mooi om te zien. We zijn in veel van deze indoorwedstrijden tweede geworden en ik ben blij dat we er nu eindelijk een gewonnen hebben.”

Bron Horses.nl/persbericht