Gardeau Europees kampioen YR, landenwedstrijd opnieuw voor Groot Brittannië

Na het Europees Kampioenschap eventing bij de junioren, heeft het Britse team in eigen huis ook het Europees kampioenschap voor de young riders gewonnen. In Hartpury hielden de jonge Britten het hoofd koel in het afsluitende springparcours en kwamen alleen met wat tijdfouten over de streep. Ze bleven een balk voor op grote concurrent Duitsland, dat tweede werd. Ierland tekende - op afstand - voor plaats drie in de landenstrijd.

De individuele gouden medaille ging naar de Franse Zazie Gardeau met Cesar de Commarin LA (v. Nouma d’Auzay), die alleen in de cross wat tijdfoutjes aan haar dressuurscore toevoegde en uitkwam op 32,1 strafpunten. Zij zat niet in het Franse team, dat vierde werd. Paula Reinstorf uit Duitsland was met Ilara W (v. Inliner) tweede (-32,4). De beste amazone van het Britse team, Alice Casburn won met Topspin (v. Zento) individueel brons (-33,8).

Nederland zevende

In de landenwedstrijd eindigde Nederland op de zevende plaats. Het oranje team was met drie combinaties, dus zonder wegstreepresultaat, naar Hartpury afgereisd. In de cross werd Puck Buijnsters uitgesloten na een val, waardoor het team veel extra strafpunten kreeg. Buijnsters en haar paard maken het goed, zo meldt bondscoach Marcelle de Kam. Beau Posthumus was met Smokie (v. A Quidam M) de beste Nederlandse. Haar teamgenote Carolina Moesbergen kon de wedstrijd ook uitrijden met Fincent (v. Amadeus).

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel