Gert-Jan Heinen zesde in korte driester Jardy

In Jardy, Frankrijk, is Gert-Jan Heinen met Goliath zesde geworden in de korte driester. Heinen begon zeer sterk in de dressuur (-28.5) maar moest twee balken incasseren bij het springen. De cross verliep vervolgens wel foutloos. De winst in deze rubriek ging naar de Franse Aymeric Piot met Get it On (v. Continuum).

Ook Anne Kok finishte nog in de top 10 van deze rubriek. Met Canna There He is (v. Veron) werd ze negende. Theo van de Vendel was met Kadar (v. Dakar VDL) zestiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl