Goede resultaten voor Pen, Boonzaaijer, Van Riel en Van Houte in Strzegom

In week twee van de lente-tour in Strzegom waren er weer mooie resultaten voor de Nederlanders. Naast de winst van Merel Blom in de lange vierster, waren er meerdere top tien klasseringen in de soms grote rubrieken. Onder meer Elaine Pen, Janneke Boonzaaijer, Sterre van Houte, Claire van Riel en Stephan Hazeleger waren van de partij. En Ingrid Klimke was ook blij.

Janneke Boonzaaijer reed naar de tiende plaats in de korte vierster met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). De Nederlandse was tiende na de dressuur, sprong foutloos en liep wat tijdfouten op in de cross, wat resulteerde in een totaal van 45,4 strafpunten. De winst, met 40,6 strafpunten, was voor de Finse Sanna Siltakorpi met Bofey Click (v. Chirlon). Dit was de enige combinatie die zonder strafpunten de cross uit kwam. Elaine Pen reed deze rubriek met Divali (v. Cardento). Na een zesde plaats in de dressuur, kwam ze door twee balken bij het springen en een aantal tijdfouten in de cross op de 22e plek in de eindrangschikking uit.

Klimke blij met Asha in korte driester

Veel bekende namen ook in de korte driester in Strzegom. Ingrid Klimke had SAP Asha P (v. Askari) meegenomen. De 12-jarige merrie is terug na een langdurige blessure en liep eind maart haar eerste wedstrijd na bijna 2,5 jaar. Het duo won prompt de korte driester met een eerste plaats in de dressuur (-25,5) en een foutloze cross en springparcours. De gehele top drie was Duits en Klimke was ook nog eens zesde met Cascamara (v. Cascadello). Beste Nederlandse in dit grote deelnemersveld was Elaine Pen met de achtjarige Kite-Man (v. Hopalong Cassidy). Pen werd 21e op 37,6 strafpunten. Ook met Kiss Me Kato (v. Up To Date) reed ze de wedstrijd uit. Dat gold ook voor Merel Blom en de zevenjarige Diego Th (v. Diarado) en Sterre van Houte met Julissa (v. Canabis Z).

Sterre van Houte en Claire van Riel

In de lange driester was Sterre van Houte de beste Nederlandse op de achtste plaats met Crossborder Radar Love (v. Diarado). Stephan Hazeleger was hier tiende met ACSI Igor (v. Up To Date). De korte tweester tenslotte werd gewonnen door de Duitser Bernhard Reemtsma en Catelan (v. Catoki). Claire van Riel reed hier knap naar de zesde plaats met Condex (v. Codex). Van Riel klom van de 23e plek na de dressuur op dankzij een foutloos springparcours en een bijna foutloze cross. Merel Blom was in deze rubriek veertiende met Lortero (v. Lord Z).

Bron: Horses.nl