Goud voor Imke de Grood en Tijn de Blaauw op NK Eventing jeugd

Het Nederlands eventingkampioenschap voor Young Riders is in Maarsbergen op overtuigende wijze gewonnen door de 18-jarige Tijn de Blaauw. Het goud bij de Junioren ging naar de 17-jarige Imke de Grood. Bondscoach Marcelle de Kam was zeer tevreden met het verloop van beide kampioenschappen: "Het is een prachtige stijd geworden." Het NK geldt ook als observatiewedstrijd voor het EK eventing voor de jeugd.

Net als vorig jaar maakte het NK Eventing voor de jeugd deel uit van de internationale eventingwedstrijd Maarsbergen Horse Trials. Bij de Junioren kwamen 15 combinaties aan de start, waarbij Tijn de Blaauw domineerde. Met zijn paard The Joker (v. Kreator) won hij niet alleen de strijd om de nationale titel, won hij ook de internationale driesterrenwedstrijd waar het NK onderdeel van was. De Blaauw begon het kampioenschap met een derde plek in de dressuur. In de cross bleef hij foutloos en binnen de tijd, waardoor hij op zijn dressuurscore bleef staan. In het afsluitende springparcours kon hij zich de nodige fouten permitteren, maar de Kreator-nakomeling liet alle balken liggen. De ruiter kreeg slechts 1,2 tijdfouten op het scorebord, waardoor hij met overmacht de nationale titel in de wacht sleepte. Leida Naber en Splinter Bergsma, vorig jaar nog winnaars van het zilver en brons bij de junioren, herhaalden hun goede prestaties dit jaar bij de Young Riders.

Junioren

De strijd bij de junioren was tot het laatst toe erg spannend. Het verschil van 0.1 strafpunt tussen goed en zilver kwam in de dressuurring tot stand. Imke de Grood reed met haar paard Galio de Fangey (v. Tiger Groom) een vlekkeloze cross en kreeg net als haar naaste concurrente een foutje in het springparcours. Met 33.5 strafpunten won de Grood ook de internationale tweesterrenwedstrijd. Het zilver ging naar Pip van der Salm en Anne Kok mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Imke de Grood met Galio de Fangey. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Mooie strijd

Bondcoach Marcelle de Kam is enthousiast na afloop van de kampioenschappen: “Het is een prachtige strijd geworden met verassende kampioenen. Dat is echt het mooie aan onze sport. Dat afsluitende springparcours maakt het zo spannend voor iedereen, daar kan nog zoveel in gebeuren. Het is dan gaaf om te zien dat deze jonge ruiters er voor durven te gaan, dat is echt fantastisch.”

Keuze maken

Het NK geldt ook als observatiewedstrijd voor het EK eventing voor de jeugd. “De groep jonge eventingruiters is zowel kwalitatief als kwantitatief enorm gegroeid. Dat zag je dit kampioenschap ook in de cross country, dat moest gestreden worden en daar werd ook echt gestreden. Geweldig”, aldus de bondscoach.

Het EK Eventing voor de jeugd vindt eind augustus plaats in Strzegom (Polen). “We zijn daar dit seizoen al een keer geweest en hebben daar bewust onze eerste observatiewedstrijd gereden. De ruiters weten dus al een beetje wat ze kunnen verwachten. We hebben nog één observatiewedstrijd voor de boeg en dan moet ik uit deze hele goede groep een keuze gaan maken, het klinkt als een luxe”, besluit Marcelle de Kam.

Uitslag Junioren

Uitslag Young Riders

Bron: Persbericht KNHS