Grand National finisher Santini verder als eventer onder William Fox-Pitt

Santini (v. Milan xx), dit voorjaar vierde in de Grand National, zal niet meer meedoen aan 's werelds beroemdste race. De tienjarige volbloed zet zijn carrière voort in de eventingsport onder niemand minder dan William Fox-Pitt. Afgelopen zaterdag debuteerde de Britse topruiter met het paard in een B100-wedstrijd.

Santini liep bijna 500.000 Pond bij elkaar op de renbaan. Zo werd hij onder meer tweede in de Cheltenham Gold Cup van 2020 en in de Grade Two Cotswold Chase in 2022. In april dit jaar was Santini vierde in de beroemde Grand National, daarna vertrok hij naar de stallen van William Fox-Pitt. 15 oktober liep de volbloed zijn eerste eventingwedstrijd in Bovington. In de dressuur scoorde hij 26.8, liep een foutloze cross binnen de tijd in het springparcours gingen er twee balken af. Het paar werd dertiende.

Fox-Pitt was enthousiast over het debuut van Santini: “Ook al is Santini 10, hij heeft tijd om een toppaard te worden. Ik ben echt onder de indruk van hem en zeker, aangezien hij nog groen is in eventing, als ik hem vergelijk met mijn jonge paarden, is hij net zo leuk als wat ik heb.”

Bekijk hier de cross.

Bron H&H