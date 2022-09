IJzersterk deelnemersveld Military Boekelo-Enschede

Van 6 tot en met 9 oktober vormt het prachtige Twentse landschap voor de 51e keer het decor van Military Boekelo-Enschede. Traditiegetrouw komen vele topcombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Dit jaar is ook kersvers wereldkampioen Yasmin Ingham van de partij. Naast de individuele internationale wedstrijd wordt ook de finale van de FEI Eventing Nations Cup in Boekelo beslecht. Voor de ruiters van TeamNL staat de Nederlandse titel op het spel.

Military Boekelo-Enschede is inmiddels een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Het biedt zowel deelnemers als bezoekers prachtige topsport. Deze viersterrenwestrijd is het grootste paardensportevenement op Nederlandse bodem, waarvoor de Britse parcoursbouwer Adrian Ditcham ook dit jaar weer een uitdagende maar faire cross heeft ontworpen. Zoals gebruikelijk biedt Boekelo naast prachtige sport ook ander vertier, zoals de Military Classic Night-Fair met live muziek en de gezellige Herfst-fair.

FEI Nations Cup

Dertien landen hebben dit jaar meegedaan aan de FEI Nations Cup serie, waaronder Nederland. In Boekelo vindt de ontknoping van deze prestigieuze reeks eventingwedstrijden plaats. Landen als Duitsland, Italië, Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben dit jaar al goed gepresteerd in de Nations Cup en zullen ongetwijfeld met een team aan de start van de finale verschijnen. Op dit moment staan er 85 deelnemers uit vijftien verschillende landen op de deelnemerslijst van Military Boekelo- Enschede. Uit Groot-Brittannië komt een ijzersterke afvaardiging die wordt aangevoerd door de kersverse wereldkampioene Yasmin Ingham.

Nederlandse deelnemers

TeamNL bondscoach Andrew Heffernan heeft veel in Boekelo debuterende combinaties op zijn deelnemerslijst staan. Nederlandse topper Tim Lips komt zijn nationale titel verdedigen met Wicro Quibus (v. Quasimodo Z). Een paard dat met Laura Hoogeveen al eerder in Boekelo aan de start kwam. Voor Tim en Quibus wordt het een debuut op dit niveau. Tim zal concurrentie krijgen van onder meer Sanne de Jong, die eerder al zilver en brons op een NK won en nu met twee pas achtjarige paarden aan de start hoopt te komen. De amazone die net terug is van het wereldkampioenschap heeft onder meer kersvers N.O.P. paard Jersey MBF N.O.P. (v. Fibonacci) ingeschreven. Ook Janneke Boonzaaijer heeft met Bouncer (v. Killinick Bouncer) een paard ingeschreven dat voor het eerst van start gaat in een 4*L wedstrijd.

Beau Posthumus

Een spannend debuut is er ook voor Beau Posthumus. De 21-jarige amazone won met haar schimmel Smokie (v. A Quidam M) al vele nationale medailles bij de jeugd en kwam dit jaar in actie op het EK voor Young Riders. Daarnaast staan de namen van Thierry van Reine, Adriaan Smeulders en debutanten Roxana Graman en Stephan Hazeleger op de lijst.

Bron KNHS