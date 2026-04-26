Jilian Giessen tiende in lange vierster Strzegom

Mirjam Hommes
Jilian Giessen tiende in lange vierster Strzegom featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Een flinke delegatie Nederlandse eventingcombinaties was dit weekend naar het Poolse Strzegom afgereisd voor een voorjaarswedstrijd op verschillende niveaus. Er waren geen podiumplaatsen, maar er werd veel ervaring en ritme opgedaan door de combinaties. Voor Jilian Giessen was er een dikke MER-score met de Australisch gefokte Seattle Park (v. Reset XX). Ook Adriaan Smeulders en Aliene Ruyter voldoen inmiddels aan de eisen.

Mogelijk ook interessant