Jillian Giessen tweede in korte tweester Arville

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Jillian Giessen tweede in korte tweester Arville featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De Nederlandse amazone Jillian Giessen is met haar zevenjarige Tina van ’t Bergske (v. Minute Man) tweede geworden in de CCI2*-S in het Belgische Arville. De combinatie voegde alleen een kleine tijdfout in de cross toe aan hun uitstekende dressuurscore en kwam uit op -31,00. De winst was voor de Belgische Camille Thual met QC Rock and Roll (v. Rock Forever).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant