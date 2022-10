Jonelle Price pakt 5* Pau met KWPN-merrie Grappa Nera

Na de lastige crosscountry van zaterdag op het CCI5* in het Franse Pau, ging de Brit David Doel met de KWPN'er Galileo Nieuwmoed (v. Carambole) aan de leiding. Jonelle Price stond na zaterdag op de tweede plek met de Karandasj-dochter Grappa Nera. In het afsluitende springparcours van zondag raakte Doel een balk op de laatste hindernis en verdween daarmee van het podium. De Nieuwzeelandse Price pakte de overwinning op 31,3 strafpunten na een foutloos springparcours en slechts een kleine tijdfout in de cross.

Een dramatische ontknoping van de top-eventingwedstrijd in Pau zondagmiddag. Laatste starter Doel had de winst in zijn hand, maar zag op de allerlaatste hindernis zijn plan in rook opgaan. Hij moest genoegen nemen met plaats vier. Achter Price en Grappa Nera werd de Franse ruiter Karim Florent Laghouag tweede met Triton Fontaine (v. Gentleman IV). Laghouag zat een halve punt achter de winnares. De Brit Hector Payne werd met KWPN’er Dynasty (v. Whitesnake) ) derde, zijn landgenoot Doel vierde en de Nieuwzeelandse Caroline Powell was vijfde met de Ierse merrie Greenacres Special Cavalier (v. Cavalier Royale).

Nederlands tintje

Uiteindelijk reden 35 combinaties de zware wedstrijd uit. Daarvan waren slechts vier combinaties foutloos in de lastige cross zaterdag. Er deden geen Nederlanders mee dit weekend. Wel had de top vijf een fiks Nederlands tintje, met maar liefst drie KWPN’ers in de top vijf. Erg bijzonder! De als vierde geklasseerde Galileo Nieuwmoed is het fokproduct van de familie Jurrius uit Vorden, de als derde gefinishte Dynasty werd door E. Sieling en C. Kloet uit Grolloo gefokt en winnares Grappa Nera stamt uit de fokkerij van Jet Booy.



Uitslag

Bron: Horses.nl